Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)

Груженая цементом машина перевернулась прямо посреди улицы – водитель был пьян

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошла серьезная авария. Из-за пьяного водителя перевернулась бетономешалка. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, на месте уже работают спасатели.

На данный момент движение на улице затруднено, так как по проезжей части разлился бетон. Образовалась пробка протяженностью два километра.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

Спасателям нужно предварительно разрезать бочку, чтобы выгрузить часть бетона и облегчить машину.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Позже было принято решение отрезать бочку от самой машины. Иначе поднять не получится.

По информации спасателей, кран уже едет из Борисполя. Сколько продлятся работы пока неизвестно.

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Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Как накажут водителя за аварию в пьяном виде – будут решать правоохранители.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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