Бетономешалка-перевертыш на Леся Курбаса внезапно загорелась (видео)

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП с бетономешалкой. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, во время работ спасателей произошло ЧП – на месте вспыхнул пожар.
Так, на проспекте Леся Курбаса во время отрезания бочки от шасси началось возгорание.
Спасатели приступили срочно к тушению пожара.
Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.
Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.
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