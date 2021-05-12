Бетономешалка-перевертыш на Леся Курбаса внезапно загорелась (видео)

В столице ранее произошло ДТП – пьяный водитель машины не справился с управлением и перевернулся

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП с бетономешалкой. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, во время работ спасателей произошло ЧП – на месте вспыхнул пожар.

Так, на проспекте Леся Курбаса во время отрезания бочки от шасси началось возгорание.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

Спасатели приступили срочно к тушению пожара.

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Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.