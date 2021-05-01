Видео дня. Как киевляне штурмовали ТРЦ в первый день после локдауна

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Сегодня в Киеве после локдауна открылись ТРЦ. Сайт "Сегодня" проверил один из них – насколько там много людей и насколько строго соблюдают карантинные меры безопасности, которые, в отличие от жестких ограничений, не отменяли.

Мы побывали в одном из ТРЦ на левом берегу столицы и застали там настоящий ажиотаж – посетителей было очень много на всех этажах.

Самое большое столпотворение увидели на эскалаторах – ни о какой социальной дистанции и речи быть не могло.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Также длинные очереди образовались возле примерочных. Толпились здесь по 15-20 человек, дожидаясь своей очереди.

Много людей носят маски на подбородке. Заметили мы людей, которые гуляли по территории и вовсе без масок. Охрана им не делала замечаний.

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Возле некоторых магазинов выстраивалась очередь из покупателей. Охранник на входе пропускал в торговый зал по 3-4 человека. Мужчина извинялся и просил людей подождать своей очереди.

Кроме того, температуру у посетителей проверяют только на центральном входе в ТРЦ. Входов несколько, поэтому заходят сюда все желающие – больные и здоровые.

А вот видео, как все это было:

Видео: Сегодня

Как сообщал "Сегодня", с 1 маяКиев вышел из красной карантинной зоны и перешел в оранжевую. Это значит, что на общественном транспорте можно ездить в обычном режиме. Еще разрешено работать ТРЦ, рынкам, ярмаркам, кафе, ресторанам, спортивным залам и фитнес-центрам. А с понедельника возобновится учеба для школьников и студентов в офлайн-режиме. Однако все это не отменяет того, что необходимо и дальше соблюдать противоэпидемиологические ограничения, среди которых:

носить защитные маски в общественных зданиях и сооружениях, транспорте;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

проводить массовые мероприятие с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более 50 мест;

перевозчикам – заполнять транспорт пассажирами более 50% от количества мест;

ресторанам и кафе – рассаживать более 4 посетителей за одним столом и ставить сами столы на расстоянии менее 2 м.

В Киеве за прошлые сутки выявили 671 новый случай заболевания COVID-19, 69 человек госпитализировали. 35 киевлян – умерли.