Без моста ничего не получится – Кличко о том, когда появится метро на Троещину

Столичные власти ожидают, что метро на Троещину запустят через 4-5 лет, так как это большой объем работ и без Подольско-Воскресенского моста метро запустить не получится.

Об этом в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что уже через год получится сдать Подольско-Воскресенский мост и запустить по нему автомобильное движение.

"Подольско-Воскресенский мост через год мы уже сдадим", – сказал Кличко.

В то же время мэр считает, что для того, чтобы его критиковать, государство должно "достроить хотя-бы один мост".

"Мост Кирпы, так называемый Дарницкий мост, находится на балансе "Укрзализныци", то есть на балансе государства, и он не сдан в эксплуатацию и он не достроен .. Достройте один мост, а потом уже можем говорить о других мостах", – отметил мэр.

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