Без объявления работ. В Киеве сносят историческое здание 1950-х годов на горе Щекавица (фото)

Всего в столице зданий такого типа было три – одно из них снесли ранее

Исторический дом на Олеговской, 36. Фото: Антон Короб/Facebook

В Киеве в Шевченковском районе сносят бывшее общежитие 1950-х годов. Снос начали несколько дней назад – на улице Олеговской, 36.

Об этом сообщает краевед Антон Короб в Facebook.

По его словам, здание было возведено ориентировочно в 1951 году на месте Щекавицкого православного кладбища. Жить в нем должны работники радиостанции.

Фото: Антон Короб/Facebook

"Общежитий по этому типичному проекту в Киеве было построено три: на Чигорина, 2 (сохранился, реконструированный), на Патриса Лумумбы (уничтожено) и этот. Характерной чертой этого проекта есть ломаная мансардная крыша и фигурный высокий фронтон, напоминающий северо-европейскую архитектуру эпохи позднего ренессанса – барокко", – пишет Антон Короб.

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Фото: Антон Короб/Facebook

Несколько дней назад, без объявления работ начали снос здания, которое в силу своего доминирующего положения на горе Щекавица, "имеет большое композиционное значение в панораме летописных киевских гор".

Фото: Антон Короб/Facebook

Ранее мы писали, что в Киеве на Голосеевском проспекте сносят старинный дом – здание бывшего пивного завода Карла Шульца, 1881 года.

Напомним, в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске.