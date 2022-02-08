Без осадков, но ветрено: погода в Киеве 8 февраля

Сегодня тепла ожидать не стоит/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 8 февраля, будет облачной. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 1 градуса тепла. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ожидается облачная погода в течение дня. Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.