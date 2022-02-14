Без осадков: погода в Украине на День всех влюблённых

В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 14 февраля, будет теплой. Осадков в этот день не прогнозируют. Во всех областях ожидается "плюсовая" температура. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность. Во всех регионах ни снега, ни дождя не будет. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +4 до +8 градусов. На востоке прогнозируют 2-5 градусов тепла.

В северных регионах — +2-7 градусов. На юге ожидается 4-8 градусов выше нуля.

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В Киеве осадки не прогнозируют, 4-6 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +5-7 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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