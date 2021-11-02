Без пострадавших не обошлось: в Киеве горел жилой дом (видео)

Пожар был на 15 этаже / Коллаж "Сегодня"
В многоквартирном доме на Троещине горела жилая квартира. Сейчас спасатели ликвидировали пожар. Информация о причинах пожара еще уточняется.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС.
Подробности
Пожар случился в многоквартирном доме на улице Беретти, 8. На 15 этаже на балконе горели вещи домашнего обихода. Огонь распространился в комнату квартиры на общей площади 20 м.кв.
Пожар уже ликвидировали. После тушения огня медики осмотрели жильцов квартир, которые самостоятельно пытались затушить пожар.
Пострадавшие
В результате мужчина 1956 года рождения получил незначительные ожоги лица, женщина 1965 года рождения получила незначительное отравление продуктами горения, а у гражданина 1948 года рождения поднялось артериальное давление.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.