Без пострадавших не обошлось: в Киеве горел жилой дом (видео)

Пожар был на 15 этаже / Коллаж "Сегодня"

В многоквартирном доме на Троещине горела жилая квартира. Сейчас спасатели ликвидировали пожар. Информация о причинах пожара еще уточняется.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС.

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Подробности

Пожар случился в многоквартирном доме на улице Беретти, 8. На 15 этаже на балконе горели вещи домашнего обихода. Огонь распространился в комнату квартиры на общей площади 20 м.кв.

Пожар уже ликвидировали. После тушения огня медики осмотрели жильцов квартир, которые самостоятельно пытались затушить пожар.

Пострадавшие

В результате мужчина 1956 года рождения получил незначительные ожоги лица, женщина 1965 года рождения получила незначительное отравление продуктами горения, а у гражданина 1948 года рождения поднялось артериальное давление.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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