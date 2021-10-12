Без прививки никак. В Киевской области невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт

В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября невакцинированные от коронавируса жители Киевской области не смогут пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

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Отмечается, что Кабмин предусмотрел ужесточение правил межрегиональных перевозок в желтых, оранжевых и красных регионах. Речь идет как о регулярных, так и о нерегулярных перевозках.

Какие правила введут?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

В Киевской ОГА подчеркнули, что эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

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