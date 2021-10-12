Без прививки никак. В Киевской области невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт

В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
С 21 октября невакцинированные от коронавируса жители Киевской области не смогут пользоваться общественным транспортом.
Об этом сообщили в Киевской ОГА.
Отмечается, что Кабмин предусмотрел ужесточение правил межрегиональных перевозок в желтых, оранжевых и красных регионах. Речь идет как о регулярных, так и о нерегулярных перевозках.
Какие правила введут?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
В Киевской ОГА подчеркнули, что эти правила не будут касаться несовершеннолетних:
- детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
- дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.