Без вакцинации учителей не пустят в школы: ждать ли в Киеве новую волну коронавируса

В конце прошлой недели 60% преподавателей и учителей прошли вакцинацию и готовы обучать детей / Фото: коллаж "Сегодня"

В столице снова заговорили о возможной новой волне короновируса. В Киеве еще летом чиновники начали работу над выпуском электронных проездных на случай введения локдауна. Сайт "Сегодня" выяснял, что будет с Киевом осенью и как отразится на распространении коронавируса начало учебного года.

Что с вирусом "Дельта"?

Медики говорят, что сейчас ситуация с коронавирусом более-менее стабильная. В государственном учреждении Киевский городской центр контроля и профилактики болезней отмечают, что на данный момент наблюдается незначительный рост заболевания. И вирус "Delta" уже циркулирует в Киеве.

"Тест-системы, которые есть у нас в наличии, определяют и штамм вируса Delta, но, чтобы точно подтвердить именно этот вирус, нужно делать секвенирование – более тщательную проверку. Важно понимать, что при заболевании лечение этого штамма такое же, как и при коронавирусе -рекомендации медиков те же. Чтобы не было осложнений, выход один – вакцинироваться", – рассказывает сайту "Сегодня" Сергей Чумак, и. о. гендиректора ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Будет ли локдаун?

Что касается ограничительных мероприятий, то эксперт заверяет, на данный момент никто не отменял карантинных мероприятий – соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте. Нужно не забывать мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

"Мы ожидаем, что в сентябре будет рост заболеваемости. Причина простая – все возвращаются из отпусков, каникул, зарубежных поездок. У людей было много контактов. А вирус есть, он никуда не исчез. Поэтому может быть любой сценарий развития событий", – рассказывает сайту "Сегодня" Сергей Чумак.

Будут ли работать школы?

По данным Сергея Чумака, в конце прошлой недели 60% преподавателей и учителей прошли вакцинацию. Он добавляет, что эта категория входит в группу риска. При этом дети придут в школы без вакцинации.

"По регламентным документам, школы должны заработать 1 сентября, если 80% их персонала вакцинированы. Этот процесс будет жестко контролироваться. Преподавателей, которые не вакцинировались, не будут допускать к учебному процессу. Этот вопрос держится на постоянном контроле и будет обсуждаться завтра на заседания городского штаба по ЧС", – отмечает Сергей Чумак.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, каждый второй преподаватель в Киеве уже вакцинирован. Об этом он заявил сегодня во время августовской педагогической конференции.

"Во время возможного локдауна мы не планируем закрывать детские садики и начальную школу", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник призвал всех учителей столицы вакцинироваться, отметив, что в городе для них открыты 17 пунктов вакцинации.