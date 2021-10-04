Бил кулаками, табуреткой и металлической кочергой: под Киевом убили мужчину

Задержанному изберут меру пресечения в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из домов села Винаровка (Киевская область) произошло жестокое убийство. Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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Так, 74-летний местный житель вместе со своим 63-летним знакомым употреблял спиртные напитки. Между ними возникла ссора и хозяин дома табуреткой нанес семь ударов по голове своего гостя.

"От ударов табурет разлетелся на части, а человек продолжил наносить удары по голове и лицу оппонента железной кочергой. После того, как человек понял, что натворил, он позвонил своей бывшей жене и сообщил, что в своем доме обнаружил труп неизвестного мужчины. В дальнейшем женщина сообщила об этом в полицию", – говорится в сообщении.

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Мужчина признался полиции, что это он убил своего собутыльника якобы из-за того, что он оскорблял его сына, который имеет проблемы со здоровьем.

Что ему грозит

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - добавляют в полиции.

Уже в суде задержанному изберут меру пресечения.

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