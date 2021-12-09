Бил металлической палкой: в Киеве охранник напал на мужчину на въезде в больницу

Драка произошла на входе в Александровскую больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве охранник больницы избил мужчину металлической палкой и применил слезоточивый газ. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Инцидент произошел на территории больницы на улице Шелковичная. Там возник конфликт между охранником медицинского учреждения и мужчиной. Отметим, что на этой улице находится Александровская клиническая больница.

Потерпевший 1982 года рождения рассказал полицейским, что во время внезапно возникшего конфликта возле въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ.

На месте происшествия полицейские установили личность работника больницы. Им оказался киевлянин 1971 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента и изучают записи видеонаблюдения.

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Что угрожает охраннику за драку

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.

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В Киеве пьяный мужчина напал с ножом на врача скорой

В столице задержали мужчину, который ножом ударил врача за то, что он приехал на вызов.

Как рассказала следователь Днепровского управления полиции Алена Голенко, в квартире между матерью и пьяным сыном возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую помощь.

"Мужчина, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после совершенного скрылся с места происшествия. Потерпевшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процесса Украины. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", – рассказала Голенко.

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