Бил соперника ногами: в Киеве подростки подрались из-за девушки (видео)

Потасовка произошла на улице / Коллаж "Сегодня"
В Киеве подростки устроили драку из-за девушки. Видео появилось в социальных сетях.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Реальный".
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На видео видно, что один парень начинает толкать соперника, а после бьет его ногами.
Что говорят в полиции
В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что уточняют информацию, где именно произошла драка между подростками.
"По предварительной информации в дежурные части столицы вызовов по поводу драк между подростками не поступало. Но мы продолжаем проверку. На данный момент неизвестно в каком городе произошел этот инцидент. По информации из трех районов Киева, подобных драк у них не было", – сообщили в полиции Киева.
Там добавляют, что видео появилось сегодня в обед. С этого момента правоохранители разбираются, где произошла драка.
"Увы, на нем мало узнаваемых мест. Возможно, что это даже Киевская область", – добавили в полиции.
В Днепре две компании устроили драку со стрельбой из-за девушки
Ночью в Днепре произошла стрельба в районе набережной возле гостиницы "Днепропетровск". В результате пострадали люди, на место приехали несколько карет "скорых" и экипажей полиции.
Двое парней подрались в туалете заведения из-за девушки, после чего конфликт между двумя компаниями продолжился на улице, началась драка. На одного из парней напали с ножами, тот, в свою очередь, достал автомат Калашникова и начал стрелять в воздух.