"Били и тягали по асфальту": в Киеве полицейские напали на мужчину (видео)

В Киеве задержали мужчину с наркотиками. Фото: скрин
В Киеве этой ночью произошло ЧП. Полиция с применением силы задержала мужчину с наркотиками.
Видео задержания опубликовал художник и музыкант Дмитрий Бугайчук на своей странице в Facebook, с которым недавно произошел аналогичный случай.
По его словам, это случилось на улице Кирилловской.
"Друзья, на Кирилловской опять пытают. Прошу адвокатов", – написал он.
Как рассказал корреспонденту "Сегодня" Дмитрий Бугайчук, он просто стал свидетелем происшествия. А мужчина совершенно посторонний и Дмитрий не имеет к задержанию никакого отношения.
"Это посторонний человек, я не знаю этого человека. Били его, тягали по асфальту", – сказал в комментарии Бугайчук.
В свою очередь, в полиции о побоях ничего не говорят.
"Прошлой ночью патрульная полиция задержала мужчину с наркотиками", – рассказали "Сегодня" правоохранители.
Имя пострадавшего неизвестно, а также его дальнейшая судьба.
Ранее мы писали, что руководство Национальной полиции должно провести тщательное служебное расследование относительно задержания в Киеве художника и музыканта Дмитрия Бугайчука, который утверждает, что полицейские его избили и подбросили наркотики.
Напомним, в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.
Новости на эту же тему: