Более 20 гривен за проезд. В Киевском метрополитене хотят изменить тарифы

В коммунальном предприятии считают, что в 2021 году ожидаемый пассажиропоток будет на 200 млн меньше, чем в 2019 году

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В Киевском метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета.

Об этом говорится в совместном заявлении метро и "Киевпастранса".

Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню. В другом случае для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

В предприятии также отметили, что есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Так, из-за пандемии, в "Киевпастрансе" перевозки упали на 39,9%.

В Киевском метрополитене считают, что в 2021 году ожидаемый пассажиропоток составит всего немного больше 295 млн человек – на 200 млн меньше, чем в 2019 году.

Также в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.