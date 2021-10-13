Больницы заполнены, а больных все больше: в Киеве ухудшилась ситуация с COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается. Отделения больниц, принимающие COVID-больных, заполнены почти на 47%.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Вирус стал более агрессивным

Как рассказал Кличко, отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%.

Ежедневно одна из опорных больниц – Александровская – принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей.

Статистика коронавируса в Киеве

На сегодняшний день в столице на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1837 пациентов. 1297 из них – в тяжелом состоянии. 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512.

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Кроме того, 195 человек находятся в стационарах с подозрением на COVID-19.

Пациенты с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

95% пациентов – не привиты

Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом – не привиты. У невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни.

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