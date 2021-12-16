Больных все больше, а антивакцинаторы организовали "бизнес": главное о COVID-ситуации в Киеве

Пока в больницах остаются сотни больных, антивакцинаторы придумали способ заработка / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве продолжает увеличиваться количество больных COVID-19. При этом антивакцинаторы не теряют надежду нажиться на митингах.
Главные новости о коронавирусе в столице – в материале новостей "Сегодня".
Статистика в Киеве
За минувшие сутки, 15 декабря, в Киеве выявили 1478 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что более чем на 200 превышает показатель за предыдущие сутки. Всего в столице уже переболели 317 496 человек.
При этом количество больных распределилось следующим образом:
- 836 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
- 547 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет
- 44 девочки от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.
За сутки болезнь унесла жизни 28 человек. Всего от коронавируса умерло уже 7953 жителя столицы.
Где больше новых больных
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (431), Оболонском (265) и Дарницком (163).
Статистика заболевания в Киеве. Инфографика: КГГА
Вакцинация в Киеве
В ходе годового отчета 15 декабря мэр Виталий Кличко рассказал, что Киев – первый в Украине по уровню вакцинации. На сегодняшний день в столице сделали более 3 миллионов 300 тысяч прививок. Из них первой дозой – более 1 млн 650 тысяч, двумя дозами – столько же, более 1 млн 640 тысяч.
В столице можно вакцинироваться четырьмя вакцинами:
- CoronaVac,
- AstraZeneca,
- Pfizer,
- Модерна.
В Киеве работают 157 пунктов прививки, 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, а также созданы 63 мобильные бригады. С начала кампании был открыт и крупный вакцинальный центр в Международном выставочном центре. Также работают 44 временных вакцинальных центра в разных учреждениях и торговых центрах.
Третья доза вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания:
- ВИЧ;
- онкология;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- иммунодефицитные состояния.
При этом срок действия COVID-сертификата не изменится. Он будет считаться с даты введения второй дозы вакцины от коронавируса.
Расходы Киева на COVID-19
По словам Кличко, за два последних года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.
В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. Средства пошли на покупку:
- лекарственных средств,
- медоборудования,
- средств индивидуальной защиты,
- закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий,
- капремонт систем кислородоснабжения.
Он отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно бьет по экономике столицы. Так, за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.
Антивакцинаторы начали наживаться на акциях
В распоряжении "Сегодня" оказалась переписка из чата антивакцинаторов, недавно устраивавших масштабные протесты в Киеве.
Из сообщения становится ясно, что митингующие упорно просят у участников своих митингов деньги. Мотивируют это тем, что движению нужна финансовая поддержка. Интересно, что просят перечислять не гривни, а евро.
"Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке, но 5 евро лучше, чем тысяча слов", – говорится в одном из таких сообщений.
Переписка в одном из чатов антивакцинаторов. Фото: "Сегодня"
"Омикрон" уже ждут в Киеве
Появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон" сначала прогнозировали на следующий год. Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.
"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.
В то же время в СНБО считают, что опасная мутация коронавируса может попасть в Украину уже до конца этой недели.
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