Боялся лечиться? В Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату

Гранату у мужчины забрали / Коллаж "Сегодня"
Мужчина с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату.
Об этом сообщил главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур, пишет УНН.
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На место врачи вызвали полицию.
"Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату", – рассказал Александр Щур.
Сейчас мужчина находится в реанимации.
Депутат городского совета и врач БЦРБ Илья Луцив на своей странице в Facebook добавил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.
"Благодарим реаниматологов за наблюдательность, а директора за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!", – написал он.
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