Брак за 3500 долларов: в Киеве мошенник фиктивно "женил" иностранцев с украинками

Мужчине грозит от семи до девяти лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину, который фиктивно женил иностранцев с украинками.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook

27-летний мужчина организовал регистрацию фиктивных браков иностранцев с гражданками Украины, чтобы переправить их в Европу.

"Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключения фиктивных браков с украинками, пользуясь коррупционными связями с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области. Стоимость такого "бракосочетания" составляла около 3500 долларов США. Кроме того, взамен девушки получали 1000 долларов США за статус "жены", – говорит временно исполняющий обязанности начальника сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Злоумышленник и его знакомый – 35-летний житель Киевской области – подыскивал гражданок Украины в кругу своих друзей. Среди них те, что имеют семейное положение незамужних и находятся в трудном материальном положении. И девушки соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

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Правоохранители провели пять обысков в Киеве и Киевской области по месту проживания фигурантов и в их автомобилях, изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности. Это – деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флэш-накопители, компьютерная техника, документы иностранцев, свидетельства о браке.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что иностранцы платят украинкам по 30 тысяч евро за фиктивный брак.