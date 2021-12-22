Бросили на морозе: в Киеве возле магазина привязали собаку (фото)

В городе ищут хозяев животного/Коллаж "Сегодня"
В Киеве неизвестные привязали собакувозле магазина и оставили ее там на несколько часов. Животное передали в ветеринарную больницу.
Об этом сообщает центр защиты животных.
Не первый случай
Подобные истории совсем не редкость, утверждают в центре. Собаке, которую оставили возле магазина, один год.
"Мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное. Возможно, они его ищут. Если вы узнали эту красотку – сообщите ее хозяевам, что она в Киевской городской больнице ветеринарной медицины", – добавили в центре защиты животных.
Какое состояние брошенной собаки
В Киевской городской больнице ветеринарной медицины сайту "Сегодня" рассказали, что состояние собачки нормальное.
"Животное чувствует себя хорошо. Мы надеемся, что ее хозяин найдется и она вернется домой", – сообщили в больнице.
В парке Киева собаку оставили привязанной к дереву
В Парке партизанской славы обнаружили собаку, которая была привязана к дереву. По мнению очевидцев, животное – стаффордширский терьер – простояло на жаре два дня и было очень агрессивным.
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