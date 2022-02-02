Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания

Как в Киеве продают одноразовые пластиковые пакеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 февраля магазины обязали продавать пластиковые пакеты не дешевле 2 грн. Однако в столице их все еще продают по символической цене – всего 10 копеек.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В частности, журналисты побывали в магазине "Сильпо". Там возле стойки указано, что цена тонкого пластикового пакета составляет 10 копеек независимо от его размера.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

О резком подорожании этого товара в супермаркете не слышали. Администратор рассказала, что им никакие указания не приходили.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В то же время работница "Сильпо" уточнила, что покупателям, которые приходят в магазин со своими пластиковыми пакетами, тоже придется за них платить. Мол, так прописано в законе. Однако это правило в их магазине не выполняют.

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Как в других магазинах?

1 февраля в других супермаркетах Киева журналисты "Сегодня" тоже не нашли дорогих пакетов. Например, в "Сильно" на Днепровской набережной используют экологические пакеты из кукурузного крахмала, поэтому они вообще бесплатные.

В то же время "Novus" на Днепровской набережной все одноразовые пакеты стоят по 10 копеек, а в супермаркете "Велика кишеня" одноразовые пластиковые пакеты все бесплатные. Покупатели платят только за большие пакеты весом от трех килограммов.