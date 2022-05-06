Будет ли комендантский час в Киеве 9 мая: Кличко ответил

Виталий Кличко рассказал, что будет в Киеве 8 и 9 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

Вводить комендантский час в Киеве и области 8-9 мая военное командование пока не планирует, однако не стоит забывать об опасности обстрелов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он напомнил о правилах поведения в период военного положения, в частности, о запрете посещать леса и парки.

Город в эти дни никаких мер проводить тоже не будет, так как во время военного положения массовые мероприятия запрещены, напомнил Кличко. По его словам, если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке.

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Также в эти дни будет усилено патрулирование в городе, охрана общественного порядка.

"Обращаюсь к киевлянам: Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени. Напоминаю также, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено. Ибо во многих из них до сих пор работают пиротехники", — написал он.

Кличко призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. Он предупредил, что в ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

Опасность 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

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9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российский диктатор, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых ДНР и ЛНР, полный контроль над Мариуполем и усиление наступления на Одессу.

Кроме того, российские оккупанты до 9 мая попытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь". Все для того, чтобы преподнести это, как "победу" для президента РФ Владимира Путина. Сейчас на территории завода продолжаются непрерывные штурмы и бои.

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