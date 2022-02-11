Будет ли в Киеве новый локдаун? В КГГА ответили

В тяжелом состоянии находятся 1119 киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. Ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По его словам, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе 6 детей – с подозрением на заболевание.
Всего в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1473 больных.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 4104;
- Винницкая область – 962;
- Волынская область – 1185;
- Днепропетровская область – 2418;
- Донецкая область – 1953;
- Житомирская область – 1619;
- Закарпатская область – 767;
- Запорожская область – 1649;
- Ивано-Франковская область – 1070;
- Киевская область – 1279;
- Кировоградская область – 511;
- Луганская область – 717;
- Львовская область – 2951;
- Николаевская область – 1114;
- Одесская область – 4096;
- Полтавская область – 1451;
- Ровенская область – 1499;
- Сумская область – 1857;
- Тернопольская область – 1126;
- Харьковская область – 1995;
- Херсонская область – 1577;
- Хмельницкая область – 1856;
- Черкасская область – 1370;
- Черновицкая область – 958;
- Черниговская область – 1145.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
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