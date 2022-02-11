Будет ли в Киеве новый локдаун? В КГГА ответили

В тяжелом состоянии находятся 1119 киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. Ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По его словам, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе 6 детей – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1473 больных.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 4104;

Винницкая область – 962;

Волынская область – 1185;

Днепропетровская область – 2418;

Донецкая область – 1953;

Житомирская область – 1619;

Закарпатская область – 767;

Запорожская область – 1649;

Ивано-Франковская область – 1070;

Киевская область – 1279;

Кировоградская область – 511;

Луганская область – 717;

Львовская область – 2951;

Николаевская область – 1114;

Одесская область – 4096;

Полтавская область – 1451;

Ровенская область – 1499;

Сумская область – 1857;

Тернопольская область – 1126;

Харьковская область – 1995;

Херсонская область – 1577;

Хмельницкая область – 1856;

Черкасская область – 1370;

Черновицкая область – 958;

Черниговская область – 1145.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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