Будет мордобой? В Киеве площадку для выгула животных отдали под парковку

В Киеве на одной из улиц местные решили сделать площадку для выгула собак / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дарницком районе Киева вспыхнул конфликт из-за земельного участка на улице Черниговской, 60-а. Его не поделили местные жители, которые хотели оборудовать тут площадку для выгула животных, и бизнесмены, решившие открыть платную стоянку для автомобилей.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Что не поделили?

В социальных сетях пишут, что ранее жители получили разрешение от районной власти на обустройство площадки для выгула животных. Даже оградили территорию забором. Но тут оказалось, что на участок претендует еще одна сторона – кое-кто решил, что в Дарницком районе критически не хватает парковок.

Неизвестные сняли часть секций забора и завезли на площадку бетонные блоки, на которые установили строительный вагончик. Говорят, что тут будет обустроена платная парковка на 30 автомобилей.

Что говорят люди?

Пользователи в социальных сетях разделились на два лагеря – одни считают, что под площадку для выгула животных заняли слишком большой участок. Мол, для площадки достаточно и 20 метров территории, а машины людям негде парковать.

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Другие, поддерживают жильцов и советуют всем объединиться, чтобы отстоять площадку для выгула животных.

Более радикально настроенные и вовсе советуют перевернуть вагончик и даже сжечь его.

"Гранатами забросать или натравить собак. Можно гранатомет использовать", – советует один из подписчиков.

Но до такого конфликта дело тут пока не дошло.

Что говорят власти?

В Дарницкой РГА нам сообщили, что площадки для выгула животных на Черниговской, 60-а не будет, а создадут здесь именно парковочные места.

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Василий Лозовой, заместитель главы Дарницкой РГА, в ответ на запрос сайта "Сегодня" сообщает, что данное решение было принято Киевсоветом 31 августа 2021 года.

"С целью создания достаточного количества мест для парковки транспортных средств и улучшения парковочной инфраструктуры города, Киевсовет внес изменения в свое решение от 2011 года. Участок на Черниговской, 60-а внесен в перечень парковочных площадок, которые закреплены за КП "Киевтранспарксервис", здесь планируется создать парковочную площадку", – сообщает Василий Лозовой.

В декабре прошлого года КП "Киевтранспарксервис" уже подписало договор с ООО "Гринпарксервисес" и передала этой компании участок земли по улице Черниговской, 60-а в эксплуатацию и обустройство парковочной площадки.

Сколько будет стоить одно парковочное место, в РГА не сообщают.

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