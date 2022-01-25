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Будет очень холодно: погода в Киеве 25 января

Владимир Козырь
25 января, 07:00
Сегодня в столице будет облачно, а также прогнозируют "минусовую" температуру

Температура будет достигать 10 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 25 января, в течение всего дня будет пасмурной. Вечером ожидаются осадки. В столице будет мороз. Температура будет достигать 10 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве в течение дня осадки не прогнозируют. Ожидается облачная погода. Вечером будет идти снег. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -10 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.