Будут ли какие-то изменения в работе "Борисполя"? Что говорят в аэропорту

Все вылеты ожидаются согласно расписанию / Коллаж "Сегодня"

Международные авиакомпании не отменяли рейсыиз аэропорта "Борисполь" из-за возможного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта.

Реклама

Сегодня, 14 февраля, рейсы международных авиакомпаний будут согласно расписанию. Также будут лететь самолеты компании SkyUp, которая сообщала об отмене своих рейсов из Украины.

Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на сегодня, 14 февраля. Скрин: сайт аэропорта

Рейсы международных авиакомпаний согласно расписанию будут и завтра, 15 февраля.

Реклама

Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на завтра, 15 февраля. Скрин: сайт аэропорта

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме. В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", – говорится на сайте.

Что известно о возможном закрытии неба?

Ранее мы писали: