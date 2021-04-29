Бугрова официально назначили ректором КНУ им. Шевченко

Через месяц, после победы на выборах, Минобразования официально заключило с ним контракт на пять лет

В четверг, 29 апреля, кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова назначили ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает центр коммуникаций КНУ.

"Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 до 29 апреля 2026 как избранного по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", – говорится в сообщении.

Бугров в 1991 году стал закончил философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко и проработал в этом университете 29 лет.

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/ Фото: пресс-служба

Он в марте 2021 победил на выборах ректора. Бугров вышел во второй тур, где набрал 44,04%. А его оппонент – доктор экономических наук, профессор Александр Рожко 15,2%.

Ранее мы сообщали, что семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking. Среди них Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, он "осел" между 601-м и 650-м местом.