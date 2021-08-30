"Бульдозером разрыли грунт". Станцию киевского метрополитена застраивают с двух сторон (фото)

На Осокорках вокруг входа в подземку проходит большая стройка. Фото: "Сегодня"

Возле станции метро "Осокорки" началась новая масштабная стройка. Речь идет о транспортной развязке возле путепровода через проспект Бажана. Как сообщает "Сегодня", за эту зеленую зону велась настоящая война между местными активистами и застройщиком.

Недовольные жители в знак протеста засаживали эту территорию деревьями, а неизвестные поливали их бензином. Затем были массовые митинги со сносом забора и его сожжением.

Застройка на Осокорках. Фото: "Сегодня"

Так продолжалось шесть лет. И теперь, видимо, застройщик победил в судах. Зеленым забором тут огорожена вся территория.

Людям приходится ходить в специально отведенной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Забором перекрыли даже проход под путепроводом. На участке уже работает строительная техника – завезли установку для бурения и бульдозером разрыли грунт. Теперь местные жители, которые ранее ходили по дорожке к метро, вынуждены идти по тоннелю с накрытием.

Объявление висит на ограждении. Фото: "Сегодня"

Люди возмущаются таким поведением застройщика.

"Я попытался подняться по склону транспортной развязки на путепровод, но охранник за забором сказал, что теперь это закрытая территория, и вход сюда запрещен. На мои слова, что я так ходил тут последние 15 лет, он ответил, что теперь придется отвыкать", – рассказывает сайту "Сегодня" местный житель Игорь.

Журналисты "Сегодня" тоже отправились на стройку, но пока там нет никаких паспортов строительства, только забор и таблички с извинениями за неудобства. Мужчина в униформе, который представился охранником, запретил нам пройти на территорию.

"Это частная территория – проход запрещен. Нам приказали никого сюда не пропускать. Идет строительство торгового центра. Больше я ничего не знаю", – ответил нам охранник.

Дорога к метро. Фото: "Сегодня"

Местные жители, проходя мимо забора, возмущаются. Они вспоминают, что раньше на спусках транспортной развязки дети зимой катались на санках, спускались на клеенке, лепили снеговиков.

"Мы так хотели, чтобы это место стало сквером, а теперь тут будет очередная коробка ТЦ с каким-то барахлом. Через дорогу застраивают еще одну часть развязки возле станции метро. Это просто несусветная наглость, а если из-за этого пострадает метрополитен, ведь на него в этом месте колоссальная нагрузка", – возмущается местный пенсионер Олег Борисович.

Посредине метро "Осокорки" в засаде между ТЦ. Фото: "Сегодня"

Что говорят в метрополитене

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" заявили, что на работу станции метро соседство с двумя ТЦ не повлияет.

"Это не наша территория, где ведутся строительные работы", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

В КГГА пока хранят молчание по поводу этой стройки возле метро "Осокорки". Раньше чиновники поддерживали местных жителей и активистов. Обещали тут разбить сквер и даже установить фотозону "Я люблю Позняки". Скорее всего, застройщик доказал в судах право на этот клочок земли, поэтому так смело и быстро приступил к строительным работам.

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