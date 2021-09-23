Бывший глава полиции Киева Крищенко стал заместителем Кличко

Крищенко назначили заместителем Кличко. Фото из Facebook

Бывшего руководителя полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем главы КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Такое решение приняли депутаты горсовета 23 сентября, сообщает сайт "Сегодня".

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Перед голосованием Андрей Крищенко присутствовал в зале и отвечал на вопросы депутатов Киевсовета. Кличко назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".

Назначение подержало большинство депутатов – 91 голос из 120.

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Теперь у главы КГГА 15 заместителей. Крищенко будет курировать работу Департамента муниципальной безопасности. А именно работу Муниципальной охраны и Киевской службы спасения, вести диалог с силовыми структурами.

Что известно об Андрее Крищенко

1990-1992 – проходил военную службу в армии СССР.

1992 – начал в Горловке работать милиционером ППС Калининского райотдела.

1994-2007 – работал в Горловке в отделе по борьбе с организованной преступностью и в областном управлении.

С 2007 – начальник Артемовского отдела по борьбе с организованной преступностью.

2011 – возглавил Знаменский горотдел милиции ГУ МВД Украины в Кировоградской области, в 2013 году – УБОП в Кировоградской области.

По состоянию на май 2014 года – руководитель милиции Горловки.

В апреле 2014 года оборонял свой пост – отстреливался с полковником Германом Приступой от пророссийских террористов во время трехчасового штурма, сбросил российский флаг и наемника с крыши управления. Пророссийские сайты сообщали, что он был убит.

С 10 июля 2014 – врио руководителя Славянской райгосадминистрации.

С декабря 2014 – начальник УБОП ГУМВД в Донецкой области.

15 декабря 2015 – 11 августа 2021 – начальник полиции Киева, после освобождения его должность занял Иван Выговский.

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