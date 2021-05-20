Целая эпоха. В Киеве открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию Вышиваному (фото)

В столице открыли памятник Василию Вышиваному. Фото: Нацгвардия Украины

В Киеве состоялось открытие памятника эрцгерцогу Австрии из старинного рода Габсбургов, политическому украинцу Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Памятник открыли недалеко от станции метро "Лукьяновская". Скульптур Михаил Горловой, который работал над созданием памятника отмечает, что рубашка, в которую одет Василий Вышиваный, сделанная из самых известных фотографий Габсбурга-Вышиваного.

Фото: Нацгвардия Украины

"Василий Вышиваный для многих современных украинцев – неизвестная историческая фигура. Годами наши враги уничтожали все упоминания о своих преступлениях и наших Героев. А Василий Вышиваный – это целая эпоха. Его жизнь – история борьбы украинцев. Открыть для современников эту историю – это продолжить борьбу, за которую Вышиваный отдал жизнь. Благодаря памятнику мы распространим информацию об этой чрезвычайной личности как в Украине, так и в Австрии, Европе, России", – говорит соучредитель общественного союза "Музыкальный Батальон" Александр Юрков.

Фото: Нацгвардия Украины

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Учебному центру Национальной гвардии Украины почетного наименования "имени Василия Вышиваного". Поэтому именно гвардейцам выпала честь открывать этот монумент.

Фото: Нацгвардия Украины Реклама

На открытии этого памятника присутствовали народные депутаты Украины, представители духовенства, общественные деятели, музыканты и другие.

Фото: Нацгвардия Украины

Отметим, что в этом месте памятник появился не случайно – ведь именно здесь он провел последние дни своей жизни, в 1948 году в Лукьяновской тюрьме, куда его из Вены похитили и перевезли сотрудники НКВД. В этой же тюрьме он был замученным, а тело тайно погребено у ограды Лукьяновского кладбища.

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Напомним, за время командования сотней в составе 13-го полка уланов, Василь Вышиваный сделал ее полностью украинской, исключив из нее военных других национальностей. Именно тогда ему подарил вышитую рубашку один из его солдат-украинцев, которую он с гордостью носил.

Напомним, в Киеве на Владимирской горкевандалы отбили голову мраморному орлу около памятника Данте. В мэрии подтверждают, что голову орлу отбивали четыре раза, но полиция так никого и не поймала.

Кроме того, полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили краской памятник Степану Бандере во Львове.