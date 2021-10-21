Целая фура игрушек! Чем украсят главную елку страны в этом году

Главная елка страны в 2022 году / Коллаж "Сегодня"

В Киеве продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам, которые традиционно пройдут на Софийской площади. Главная елка страны в этом году будет искусственной, как и в прошлом году, а ее высота будет 31 метр.

Сайт "Сегодня" выяснил, какими игрушками ее украсят.

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Целая фура игрушек

Игрушки в этом году будут абсолютно новыми. Сейчас их еще изготавливают на предприятии во Львовской области.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна – 8 сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого. По объему это целая фура игрушек. Примерно, через неделю их привезут в Киев", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатора новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Главная елка страны будет словно в бисере

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой в 31 метр.

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Главная елка страны 2022-го года. Фото: организаторов новогоднего праздника на Софийской площади

Шире на три метра

Над главной елкой появится купол в виде звездного неба, его сделают из гирлянд теплого цвета. Он займет площадь диаметром почти 70 метров.

"Высота новогодней елки, как и в прошлом году составит 31 метр. Над ней подвесим гирлянды в виде большого купола. Они будут светиться теплыми огнями – от белого до красного. Цветовая гамма постоянно будет меняться и расходиться в стороны от елки. Ее в этом году мы сделаем пышной, больше от прошлогодней по ширине на три метра, причем по всей высоте", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатора новогоднего праздника на Софийской площади.

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