Центр Киева перекрыли из-за Марша Единства – где не проехать (фото, видео)

В Киеве из-за марша перекрыли движение / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева 12 февраля перекрыли движение транспорта из-за Марша Единства за Украину. Участники акции идут от парка им. Т. Шевченко к Майдану Незалежности.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Какие улицы перекрыты:
- ул. Владимирская (в одну сторону бульвара);
- бульвар Т. Шевченко (в направлении к Майдану Незалежности);
- ул. Крещатик (правая полоса в сторону Майдана).
На месте находятся около сотни правоохранителей, в том числе полиция диалога.
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