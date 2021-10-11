Центр Киева попал в ТОП-20 самых крутых районов мира

Было опрошено 27 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве район Золотых ворот занял 16 место в рейтинге 49 лучших районов мира. Этот район назвали историческим сердцем города, а также образцом прогрессивности.

Рейтингом поделился Time Out.

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Украинская столица обошла в нем Амстердам, Монреаль, Сидней. Список опубликовал британский сайт.

"Там, где когда-то был великолепный вход в средневековый Киев, теперь вы найдете очаровательный район, источающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Гончара в самом сердце Старого Киева меняются с метеоритной скоростью", – описывают на сайте центр Киев.

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Отметим, что первое место в списке досталось Копенгагену.

Город с наибольшим прогрессом

Киев, который был признан городом, который привлекателен для туристов, попал в 2019 году в список пяти городов с наибольшим прогрессом за последние пять лет в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index). Рейтинг подготовил британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.

По данным аналитиков, украинская столица за последние пять лет набрала 5,2 пункта и в целом теперь имеет 56,6% из 100. Однако, несмотря на прогресс, Киев пока занимает 117-е место из 140. Авторы индекса отмечают, что большое влияние на рейтинг города продолжают оказывать вопросы безопасности, связанные с вооруженным конфликтом в Донбассе.

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