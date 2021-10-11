Центр Киева попал в ТОП-20 самых крутых районов мира

Было опрошено 27 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве район Золотых ворот занял 16 место в рейтинге 49 лучших районов мира. Этот район назвали историческим сердцем города, а также образцом прогрессивности.
Рейтингом поделился Time Out.
Украинская столица обошла в нем Амстердам, Монреаль, Сидней. Список опубликовал британский сайт.
"Там, где когда-то был великолепный вход в средневековый Киев, теперь вы найдете очаровательный район, источающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Гончара в самом сердце Старого Киева меняются с метеоритной скоростью", – описывают на сайте центр Киев.
Украина напомнила: "Массандра" – наше культурное наследие, а покупателям грозят санкции
Отметим, что первое место в списке досталось Копенгагену.
Город с наибольшим прогрессом
Киев, который был признан городом, который привлекателен для туристов, попал в 2019 году в список пяти городов с наибольшим прогрессом за последние пять лет в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index). Рейтинг подготовил британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.
По данным аналитиков, украинская столица за последние пять лет набрала 5,2 пункта и в целом теперь имеет 56,6% из 100. Однако, несмотря на прогресс, Киев пока занимает 117-е место из 140. Авторы индекса отмечают, что большое влияние на рейтинг города продолжают оказывать вопросы безопасности, связанные с вооруженным конфликтом в Донбассе.
Читайте также:
- Как изменится столица в 2020 году: интервью с гендиректором "Киевавтодора"
Моргенштерн заявил, что не ездит в Крым, потому что хочет в Украину: Это сплошная столица кайфа