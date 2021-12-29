Цены на проезд, продукты и массовые протесты. Что больше всего пугает киевлян в новом году

Жители Киева переживают в основном из-за роста цен на товары и услуги / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство жителей Киева во время планирования жизни в 2022 году переживают из-за роста цен на продукты, услуги и недвижимость. Такой ответ дали 73% опрошенных украинцев. На втором месте – цены на проезд.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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1. Рост цен на продукты, услуги и недвижимость

Согласно результатам опроса, женщины больше переживают из-за этой составляющей, чем мужчины – 81,2 и 63,4% соответственно. В то же время вопросом повышения цен на продукты и услуги чаще всего озабочены люди в возрасте 18-24 года – этот пункт выбрали 83,4% молодежи.

2. Повышение цен на проезд в общественном транспорте

За этот ответ проголосовали 62,7% опрошенных – женщин на 5% больше, чем мужчин. Второй пункт больше всего волнует молодых людей от 18 до 24 лет (72,9%), меньше всего за рост цен на проезд переживают жители столицы от 45 до 54 лет (58,3%).

3. Незапланированные застройки

Незапланированными застройками возле домов и в местах отдыха возмущены 35% горожан. Интересно, что этим вопросом озабочены больше мужчины, чем женщины (на 5% больше ответов). 45,2% проголосовавших граждан – люди в возрасте 55-60 лет.

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4. Массовые протесты

За акции протеста проголосовали меньше всего людей – 13%. Киевляне в возрасте 18-24 года и 55-60 лет проголосовали примерно одинаково – 21 и 22,6% соответственно.

Еще 4,8% респондентов выбрали ответ "другое", 4,5% – "сложно ответить", еще 2,7% – "ничего".

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