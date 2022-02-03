Часть Украины накроют снег и дождь: погода 3 февраля

В Украине прогнозируют снег и дождь/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 3 февраля, будет снежной и пасмурной. В этот день сильного мороза не ожидается. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории ожидаются снег и дождь. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +1 градуса. На востоке прогнозируют 1-4 градуса выше нуля.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге ожидается 2-5 градусов тепла.

Реклама

В Киеве прогнозируют снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 3-5 градусов выше нуля.

Что делать во время сильного ветра?