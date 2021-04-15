Чем питаются мишки столичного зоопарка (видео)

Мишек угощают орешками, яблоками, морковью и сухарями с медом

В Киеве работники зоопарка показали, чем кормят мишек и приглашают всех желающих полюбоваться вживую, тем, как едят животные.

Видео опубликовали на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.

"Наши мишки любят полакомиться вкусностями. Посетите скорей Киевский зоопарк и полюбуйтесь этим действом", – написали под роликом.

Реклама

Видео: Киевский зоопарк/Facebook

На видео можно увидеть, что мишек угощают орешками, яблоками, морковью и сухарями с медом.

Ранее мы писали, что под Киевом спасли аварийное гнездо аиста.

Также мы сообщали, что начальник части специальных спасательных работ Артур Моркотенко забрал кота из подъезда дома, куда его подбросили "неравнодушные граждане".