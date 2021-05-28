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Черный дым на Старобориспольской в Киеве: что горит (видео)

28 мая, 18:58

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте работают сотрудники ГСЧС

Пожар в Киеве. Фото: скрин

В Киеве в Дарницком районе крупный пожар – небо над новостройками затянуло черным дымом. В ГСЧС Киева "Сегодня" сообщили, что пожар произошел на строительстве по улице Старобориспольская, 19.

"На территории строительства произошло возгорание в экскаваторе. Пожар локализован. Никто из людей не пострадал", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Напомним, в Харькове, в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.

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Источник: Сегодня

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