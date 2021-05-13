Число заболевших COVID-19 в Киеве с начала пандемии превысило 200 тысяч

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4883 жителей столицы – мэр города Виталий Кличко опубликовал свежие данные

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве за минувшие сутки выявили 726 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 200 528 человек.

По данным мэра, 13 мая в Киеве заболели:

439 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;

265 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

16 девочек от 1 года до 17 лет и 16 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 72 пациента, инфицированных коронавирусом, и 90 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском – 157, Святошинском – 124 и Соломенском – 99.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 29 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4883 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19.