Что будет с тарифами на тепло для населения – в "Киевтеплоэнерго" рассказали про отопительный сезон

Какая будет стоимость тепла для жителей многоквартирных домов / Фото: Коллаж: Сегодня

Тарифы Киевтеплоэнерго на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 останутся неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла – 1654,41 грн с НДС.

Такой тариф утвержден распоряжением КГГА от 19 октября 2021 № 2176, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

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Несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышаться не будут.

"Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд", – говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

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"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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