Что делать жителям Киева, если вдруг исчезнет вода – инструкция

В городе может пропасть вода / Фото: Коллаж: Сегодня

Если в Киеве в ближайшее время произойдет экстренная ситуация и город останется без электричества, может и не быть воды. Где в таком случае брать питьевую воду? Всего в городе 183 адреса.

Все бюветы можно найти на карте "Киевводфонда" по ссылке.

Реклама

Где размещены бюветные комплексы

ул. Энтузиастов, 21

ул. Радужная, 17-21

пересечение улиц Андреевской и Братской

ул. Петропавловская, 14-26

пересечение улиц Cоломенской и Александра Пироговского

ул. Славгородская (парк "Партизанская Слава")

ул. Ревуцкого, 32

ул. Сабурова, 9/61

ул. Сабурова, 3

ул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Выгуровский, 6

ул. Милославская, 17-а

ул. Милославская, 35

ул. Радунская, 5

ул. Оноре де Бальзака, 80

ул. Драйзера, 32

ул. Закревского, 23

проспект Лесной, 18

ул. Жукова, 29

ул. Жукова, 45в

ул. Милютенко, 7

Вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены бюветы, которые функционируют, а красным – временно неисправны.

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

Реклама

Утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора. По последним данным, сбитых самолетов уже шесть.

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Сайт "Сегодня" отслеживает происходящее: читайте онлайн.

Читайте также: