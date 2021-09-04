"Что это?". Киевлян напугали российские флаги рядом со зданием СБУ (фото, видео)

На Троещине снимали фильм. Коллаж: "Сегодня"
В Киеве в субботу, 4 сентября, возле здания Деснянской райгосадминистрации собралось несколько десятков людей с российскими флагами.
Об увиденном в Facebook написал Вячеслав Даценко.
Однако как оказалось, что все происходящее – это съемки фильма, рабочее название которого "Мирный-21". Его режиссер – Ахтем Сеитаблаев.
Недавно мы также писали о том, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского перед входом в Дом культуры вывесили два флага "ДНР". В полиции говорили, что в этом здании будут снимать кино.
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