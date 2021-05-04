Что происходит в киевском метрополитене после отмены локдауна (фото)

В подземке столицы вечером 4 мая нет толкучки из людей, но некоторые не придерживаются правил карантина

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В Киеве после выхода из локдауна восстановилось движение общественного транспорта, в том числе и метрополитена.

"Сегодня" проверили, какая обстановка в киевской подземке и придерживаются ли правил карантина жители города.

"Лукьяновка" вечером 4 мая практически пустая. Отметим, что фото делались в час пик.

А такая обстановка в вагоне поезда. На снимке видно, что не все люди придерживаются правил карантина – некоторые ходят без масок.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Так выглядит метро "Площадь Льва Толстого". Здесь людей уже значительно больше.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня" Реклама

На "Золотых Воротах" также есть люди, но "традиционной" киевской толкучки в метро нет.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На еще одной пересадочной станции – "Дворце спорта" – еще меньше людей. Однако нельзя утверждать, что именно стало причиной пустой подземки – соблюдение карантина или выходные.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

И последняя остановка журналистов "Сегодня" – станция "Майдан Независимости". Как видим, здесь тоже мало людей, но есть и те, кто не придерживается правил и ходит с маской на подбородке.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Напомним, ранее мы публиковали топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена.