Что такое Бабий Яр? Оказывается, многие украинцы не слышали о трагедии и не знают, где он находится

Не все украинцы знают, где именно в Киеве находится Бабий Яр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве готовятся к памятной дате – 80-й годовщине начала страшной трагедии в Бабьем Яру, где были расстреляны тысячи ни в чем неповинных взрослых и детей. В столице 29 сентября пройдут мероприятия, посвященные этой трагической странице в истории нашего города.

Одним из интересных событий станет театральный проект при участии немецких и украинских артистов под названием "Бабий Яр. Реквием".

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Чтобы лучше понять, как относятся украинцы к теме Бабьего яра и что вообще они знают о нем, во всех регионах Украины был проведен опрос-анкетирование.

КТО И КАК ПРОВОДИЛ ОПРОС

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Респондентам разных возрастных групп задавали вопросы, связанные с трагедией в Бабьем Яру. Кстати, опрос проводили и в парковой зоне, возле станции метро "Дорогожичи".

"Мы понимали, что большое исследование нам сделать не удастся. Поэтому и в Украине, и в Германии провели его собственными силами. Анкеты рассылались для заполнения в разные города Украины. Мы хотели узнать, что о Бабьем Яре знают наши соотечественники. Мы даже ходили с анкетами в парк-мемориал Бабий Яр. Общались с людьми, которые там гуляли с собаками, сидели на лавочках с кофе, с подростками, которые катались там на скейтах. Кстати, тот же опрос в Германии показал, что там 95% опрошенных жителей ничего не слышали про трагедию в Бабьем Яру. Поэтому немцы очень заинтересованы объективно раскрыть эту тему", – рассказывает сайту "Сегодня" Влада Белозоренко, руководитель театр-студии "11".

В ШКОЛЕ НЕ РАССКАЗЫВАЛИ

Ответы поражают; многие украинцы вообще не слышали о трагедии, которая произошла в оккупированном Киеве в 1941-1943 годах, а некоторые впервые о ней узнали от людей, которые проводили опрос.

Не все украинцы знают, где именно в Киеве находится Бабий Яр.

Многие признались, что в школе им ничего не рассказывали о страшной трагедии. Особенно это касается людей, которым сейчас за 60 лет.

"Я не помню, чтобы нам рассказывали в школе о трагедии Бабьего Яра. Что-то слышала от родственников и знакомых. А потом прочитала в журнале "Юность" роман "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова", – написала в анкете Татьяна, уроженка Киева, которой сейчас 76 лет.

При заполнении анкет у респондентов спросили: какие ассоциации у них вызывают воспоминания про Бабий Яр. Большинство отметили, что это – страх, смерть, ужас, война, геноцид и несправедливость.

ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ?

Участники опроса считают, что события Бабьего Яра могут повториться и в наше время. Так ответили 50-67% опрошенных из всех возрастных групп, учувствовавших в исследовании.

"Скорее всего, такие ответы связаны с агрессией России на востоке нашей страны. Это объективная реальность, и над этим стоит задуматься", – говорит Влада Белозоренко.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИ ПРОЙДУТ В КИЕВЕ

29-30 сентября

Спектакль "Бабий Яр. Реквием" можно будет посмотреть дважды – 29 и 30 сентября

Место: Центр художественного и технического творчества "Печерск"

Адрес: улица Московская, 3

Начало в 19:00

Вход свободный



29 сентября

Для учеников 5-11 классов пройдет Национальный урок памяти во всех учреждениях среднего образования в Украине. Урок включает презентацию образовательной платформы "Красная точка памяти" (онлайн)

Время: утром, продолжительность – 45 минут, комбинированный формат

Мероприятие проводят Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки Украины

30 сентября

Презентация антологии поэзий про Бабий Яр "Овраг смерти – Овраг памяти"

Время: 18:00–20:00,

Место: Дом актера, улица Ярославов Вал, 7

3 октября

Марш Памяти

Время: 12:00–13:45

Бабий Яр

Мероприятие проводит Общественная организация "Марш памяти"

Ежегодная социальная инициатива в память о трагедии, где участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года.

5 октября

Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как криминальный процесс"

Время: 9:00–15:10

Выставка "Лица людей Бабьего Яра"

Время: 17:00-18:00

Место: Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7

Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы

Время: 19:00-22:00

Место: Бабий Яр, главная сцена на площади у Меноры

Фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021, который впервые покажут в Украине.