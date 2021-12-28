Чудом никто не пострадал: в Киеве автомобиль влетел в дерево (видео)

На место аварии вызвали полицию/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве недалеко от станции метро Левобережная произошло дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Детали аварии

"Водитель, в классическом столичном стиле, решил резко перестроиться с крайнего правого ряда на левый, подрезав поток автомобилей. Но что-то пошло не так и машина вылетела на газон, врезавшись в сосну", — говорится в сообщении.

В ДТП чудом никто не пострадал. На месте инцидента ждут правоохранителей.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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