COVID-19 все чаще поражает детей. Школьники Киева переходят на дистанционку – дата

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве школьники 1-4 классов перейдут на дистанционное обучение со следующего понедельника, 15 ноября.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

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В столичных больницах сейчас находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на коронавирус. Четверо из них – в реанимации. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны эпидемии.

"Увеличивается количество больных детей. Поэтому на следующей неделе ученики, в том числе младшей школы, 1-4 классов, за парты не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме. Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей. Многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение", – сказал Кличко.

Он попросил родителей, настроенных против удаленной формы обучения, с пониманием отнестись к новым правилам.

Коронавирус в Киеве

За прошлые сутки, 9 ноября, в Киеве зафиксировали 1740 подтвержденных случаев заболевания ковидом (всего 272 768). 73 человека вчера умерли, а 975 – выздоровели.

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Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: