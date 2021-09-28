Дело на 2,5 млн гривен. В Киеве адвокат подделал документы и завладел двумя квартирами

Мошеннику грозит до 12 лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевскому адвокату сообщили о подозрении в мошенничестве за присвоение недвижимости на основании поддельных документов. В течение 2018−2019 годов подозреваемый вместе с сообщниками подделал документы на две квартиры, принадлежавшие умершим лицам.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

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При этом одной из них адвокат завладел, используя паспортные данные своего клиента без его ведома.

"С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

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Общая стоимость незаконно присвоенных квартир составляет 2,5 млн гривен. На данное время на них наложен арест, решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу. Фигуранту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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