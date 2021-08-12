Дело на 20 млн. Экс-главе правления "Диамантбанк" сообщили о подозрении в растрате

Бывшее отделение "Диамантбанка" и экс-глава Олег Ходачук. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшему председателю правления "Диамантбанк" сообщили о подозрении в растрате 20 млн гривен. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.



"Находясь в должности председателя правления ПАО "Диамантбанк", подозреваемый оказывал содействие в принятии решения и выдачи кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита", – говорится в сообщении.

"Диамантбанк" обанкротился

После прекращения платы по кредитному договору, банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредита, а также других платежей и штрафных санкций. Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и председатель правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита.В результате, владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн гривен.Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в июне 2017 года был начат процесс ликвидации ПАО "Диамантбанк" и введена временная администрация, которая возложена на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.



Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным и начале процедуры банкротства была неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

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Неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами произошло вследствие заключения сделок на невыгодных и рисковых условиях.

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