Демонтаж памятников совдепа: кого снесут, когда начнется и сколько будет стоить

Среди "приговоренных" памятников - Ватутин и Щорс, и даже георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра"

Депутаты Киевсовета утвердили перечень памятников и памятных знаков, которые необходимо убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма. Сайт "Сегодня" узнал, когда начнется демонтаж и какие именно памятники окажутся в музее.

Булгакова убрали из списка

По словам автора проекта решения Ксении Семеновой, депутата Киевсовета, в конечном варианте осталось 47 памятников, которые будут демонтированы в городе.

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"Некоторые памятники мы убрали из списка по рекомендации экспертов, чтобы доработать спорные моменты. Против демонтажа некоторых памятников выступили коллеги-депутаты – к ним начали массово обращаться избиратели.

Например, по поводу памятника писателю Михаилу Булгакову. Его убрали из списка. Так же убрали из списка на демонтаж декоративно оформление на Крещатике", – рассказала сайту "Сегодня" автор проекта решения депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Что уберут?

Бронзовые медальоны с советскими изображениями на станции метро "Вокзальная"

Три памятника российскому поэту Александру Пушкину в Шевченковском и Печерском районах столицы.

Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Мемориальную доску посвященную Ванде Василевской в Печерском районе. Она рьяно боролась против украинского языка.

Георгиевскую ленту, которой оформлена станция метро "Героев Днепра"

Памятник, посвященный Переяславкой раде под бывшей Аркой дружбы народов с изображением Богдана Хмельницкого и Василия Бутурлина – московского посла.

Памятник писателю и сотруднику ЧК Николаю Островскому в Соломенском районе.

Памятник участникам январского вооруженного восстания в 1918 году в Печерском районе

Памятник летчику Валерию Чкалову в Шевченковском районе столицы

Конный памятник красному командиру и коменданту Киева Николаю Щорсу

Памятник Переяславской раде с русским боярином Бутурлиным у арки Дружбы народов пойдет под снос следом за двумя братьями-пролетариями, приговор которым уже привели в исполнение

Родина-мать пока останется с гербом

Из первоначального списка на демонтаж убрали герб СССР на щите статуи Родина-мать.

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"Есть множество экспертиз, которые подтверждают, что демонтаж герба вызовет серьезные повреждение самой скульптуры. Для безопасного демонтажа герба необходимо сложное инженерное и техническое решение. Для демонтажа щита с гербом СССР нужно задействовать инженерные институты и лаборатории, которые сейчас работают для фронта. Поэтому мы вернемся к этой теме, когда можно будет максимально задействовать специалистов. Не исключено, что к этому времени получится как-то замаскировать герб несуществующей империи", – рассказывает сайту "Сегодня" Ксения Семенова.

Герб СССР на щите Родины-матери пока останется. Неясно, как его демонтировать, не повредив саму статую.

Ватутину и Щорсу приготовиться

По словам депутата по проголосованному решению будет такая процедура: КГГА поручено доработать список из 47 памятников на демонтаж. Туда могут добавить и новые объекты. Например, после того, как приняли решения на сессии Киевсовета, выявили еще несколько мемориальных досок, которые необходимо убрать с фасадов зданий.

"Нам необходимо доработать сам список, а также всю документацию для демонтажа. Из 47 объектов только 5 сложные, которые требуют обращение в Кабмин, поскольку эти памятники имеют охранный статус. Это памятники Николаю Щорсу, Ватутину, экипажу бронепоезда "Таращанец". Их нужно переносить по специальной процедуре разработанной для памятников культуры, и для это потребуется время на разработку проектной документации. Ориентировочно этот процесс займет два месяца", – пояснила нам Ксения Семенова.

Что же касается демонтажа мемориальных досок, то его провести будет намного проще, поскольку они не имеют охранного статуса. Таким демонтажем будут заниматься балансодержатели зданий. Они смогут их демонтировать самостоятельно или при помощи представителей благоустройства.

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А ведь для конной статуи Щорса на бульваре Шевченко позировал молодой Леонид Кравчук. Ныне покойный.

Цена вопроса

Демонтаж мемориальных досок будет осуществляться за счет средств балансодержателя.