День единения. В Киеве развернули самый большой флаг Украины (фото)

Самый большой флаг Украины развернули на НСК "Олимпийский" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в Киеве украинский флаг длиной 200 метров.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

Около 1000 участников дважды прошли по кругу вдоль поля, держась за желто-голубой флаг, исполнили гимн Украины и завершили флеш-моб ко Дню единения.

Реклама

День единения

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его стойкости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем единения", – говорится в указе.

Реклама

Читайте также: