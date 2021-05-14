День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)

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В пятницу, 14 апреля, в центре Киева заметили 40-метровый флаг Израиля, он, прикрепленный к дрону, пролетел над столицей.
Об этом сообщает парк дронов Dronarium.
Оказалось, что таким образом они решили поздравить Израиль с Днем независимости, который отмечается 14 мая.
"Мы верим, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет, а Независимость сильнее обстоятельств, которые ей угрожают. Поэтому Израиль справится, как справимся и мы", – говорится в сообщении.
Отметим, что именно в этот день в 1948 году была подписана Декларация о независимости Израиля. А будущий первый премьер министр независимой страны Давид Бен-Гурион объявил о создании Государства Израиль.
Напомним, что с 10 мая Израиль подвергается ракетным обстрелам с территории сектора Газа, а 13 мая в сторону Израиля открыли огонь с противоположной части страны – из Ливана.
Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.
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